Меркель объяснила промедление с вакцинацией от COVID-19 в Европе

https://static.news.ru/photo/e6892ffa-e274-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Отказ от экстренных разрешений препаратов для профилактики COVID-19 в Европе стал одной из причин промедления вакцинации. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом сама немецкий лидер поддержала действия ЕС.

На пресс-конференции по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии канцлер ФРГ сообщила, что ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов, тогда как Великобритания допустила к себе в страну вакцину AstraZeneca в течение суток.

Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии - ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество, - цитирует фрау Меркель ТАСС.

Некоторое время назад региональные представители в Германии высказывали недовольство относительно того, что поставки препаратов для вакцинации от коронавируса недостаточны и носят нерегулярный характер. Это привело к паузе в кампании по вакцинации, которая началась в стране в декабре 2020 года.

Меркель также отметила, что долгие переговоры ЕС с фармкомпаниями связаны с желанием предоставить определенные гарантии производителям вакцин.

Путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины, - заявила канцлер Германии.

По мнению Мерель, в США кампания по вакцинации продвигается быстрее в связи с тем, что американские фармацевты практически отказались от импорта препаратов и сосредоточились на производстве для внутреннего рынка. В Европе же производственные мощности налажены не настолько хорошо. Однако ситуация должна измениться уже в первом-втором кварталах 2021 года, считает немецкий лидер.

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