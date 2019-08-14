https://static.news.ru/photo/5041c998-be99-11e9-9b24-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия дала повод для разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она подчеркнула, что Москва доказуемо нарушила условия соглашения.

По словам политика, НАТО намерена дать ответ на действия российской стороны в рамках системы контроля над вооружениями в Европе и во всём мире. Меркель уточнила, что Берлин будет прилагать все усилия чтобы сохранить ограничение вооружений, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что заявления официальных представителей США о желании привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах являются упражнением в лицемерии. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.