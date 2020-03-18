https://static.news.ru/photo/5ce7d4c0-68fe-11ea-b023-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует вечером 18 марта выступить с телевизионным обращением к нации из-за пандемии коронавируса.

Политик не будет анонсировать введение дальнейших ограничений, которые затронут общественную жизнь, а призовёт население соблюдать необходимые меры предосторожности, сообщает Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники.

Специальное обращение к гражданам и жителям Германии станет для Меркель первым за более чем 14 лет её нахождения на посту канцлера. Её предшественник Герхард Шрёдер обращался к нации дважды: в марте 1999 года перед началом войны в Косово и весной 2003 года перед началом войны в Ираке.

Страны Евросоюза согласились закрыть границы на 30 дней для сокращения распространения коронавируса. Запрет не касается граждан государств, входящих в состав ЕС, писал NEWS.ru.