Меркель не видит нужды в перезагрузке отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/07fe6490-3fa1-11eb-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Отношения Германии и России не нуждаются в новом старте, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что Берлин заинтересован в хороших стратегических отношениях с Москвой.

Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность, — подчеркнула она.

Среди проблем, которые мешают развитию отношений двух стран, она назвала отравление российского политика Алексея Навального, который сейчас лечится в Германии, убийство в берлинском районе Тиргартен участника чеченского конфликта Зелимхана Хангошвили, а также недостаточный прогресс «минского процесса» по украинскому кризису. Такое заявление она сделала в ходе выступления в бундестаге, передаёт ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ поддерживает с Германией многогранные отношения на различных уровнях и разнообразные контакты между странами: по дипломатическим, политическим и общественно-социальным направлениям. До этого глава РФ Владимир Путин обсудил с Меркель отравление политика Алексея Навального, писал NEWS.ru.