Меркель не исключила привилегий для привитых от коронавируса

https://static.news.ru/photo/17bf2320-76af-11eb-8556-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы давать людям с прививкой от коронавируса какие-либо преференции, но не исключила этого в будущем.

По её словам, в будущем нужно будет подумать над тем, можно ли в некоторых областях предоставить доступ к товарам и услугам только привитым от COVID-19. Меркель добавила, что говорить об этом необходимо будет лишь тогда, когда с одной стороны многие себе сделают прививку, а другие станут противиться этому.

Однако мы ещё не достигли этой стадии, — цитирует канцлера газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас, отметила она, всё это неактуально, потому что невакцинированные составляют подавляющее большинство. Меркель назвала ещё одно условие — должно быть доказано, что привитые не передают коронавирус другим гражданам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких коронавирусных паспортов власти вводить не планируют, писал NEWS.ru.