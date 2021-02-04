Меркель назвала услугу, которой ей не хватает на карантине

https://static.news.ru/photo/a9a4af3e-6738-11eb-b70d-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Boris Roessler/dpa

Сложнее всего для канцлера Германии Ангелы Меркель на карантине оказалось стричь волосы. Глава немецкого правительства призналась, что очень ждёт открытия парикмахерских в стране.

В интервью телеканалам NTV и RTL 4 февраля Меркель заявила, что сейчас её причёской занимается ассистентка. Она подчеркнула, что процедура проходит с соблюдением всех карантинных предписаний. И, конечно, когда это позволит эпидемиологическая ситуация, канцлер с удовольствием сходит в парикмахерскую.

Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные, — сказала Меркель.

Личного парикмахера, который работает только с ней, у канцлера нет.

Коронавирусные ограничения в Германии были продлены до 14 февраля 2021 года. Правительство назвало карантин «мерой предосторожности». В стране не работают школы и детсады. Школьники занимаются удалённо. Введено обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

Как ранее писал NEWS.ru, отказ от экстренных разрешений препаратов для профилактики COVID-19 в Европе стал одной из причин промедления вакцинации. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом немецкий лидер поддержала действия ЕС.