Меркель назвала услугу, которой ей не хватает на карантине

Сложнее всего для канцлера Германии Ангелы Меркель на карантине оказалось стричь волосы. Глава немецкого правительства призналась, что очень ждёт открытия парикмахерских в стране.
В интервью телеканалам NTV и RTL 4 февраля Меркель
Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные, — сказала Меркель.
Личного парикмахера, который работает только с ней, у канцлера нет.
Коронавирусные ограничения в Германии были продлены до 14 февраля 2021 года. Правительство назвало карантин «мерой предосторожности». В стране не работают школы и детсады. Школьники занимаются удалённо. Введено обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.
Как ранее писал NEWS.ru, отказ от экстренных разрешений препаратов для профилактики COVID-19 в Европе стал одной из причин промедления вакцинации. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом немецкий лидер поддержала действия ЕС.