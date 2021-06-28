Меркель назвала условие, при котором ЕС ослабит давление на Белоруссию

Евросоюз не ослабит давление на власти Белоруссии до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в стране не изменится. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, слова которой приводит ТАСС.

Меркель подчеркнула, что всеобъемлющие ограничительные меры против Белоруссии только начинают оказывать воздействие.

И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Белоруссии не изменится, — отметила канцлер ФРГ в ходе видеоконференции во франко-германской парламентской ассамблее.

Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.

Также ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии. Ограничения касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Более того, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи в соответствии с соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи.