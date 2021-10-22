Меркель назвала миграцию через Белоруссию «гибридной угрозой»

Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала действия властей Белоруссии как «гибридную угрозу». Так она оценила поток нелегальных мигрантов, идущий в ЕС с территории Белоруссии, передаёт ТАСС.

Это гибридная угроза, об этом нужно ясно говорить, — сказала Меркель.

Она считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует людей в качестве политического средства. В то время как страны, которых затронул приток беженцев, вынуждены прикладывать усилия по борьбе с нелегальной миграцией, добавила канцлер ФРГ в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Сегодня лидеры Европейского союза решили, что объединение не должно финансировать из общего бюджета строительство стены на границе с Белоруссией. Эта тема обсуждалась на саммите ЕС, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. В данный момент на границе Польши и Белоруссии установлено временное заграждение из колючей проволоки.

Напомним, миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.