Меркель назвала действия нацистской Германии поводом для стыда

https://static.news.ru/photo/b41dd1d6-d0ef-11eb-9d3a-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Axel Schmidt/Global Look Press

Развязывание нацистской Германией Второй мировой войны и нападение на Советский Союз — повод для стыда современных немцев. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, видеообращение которой размещено на сайте бундестага.

Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда, — подчеркнула она.

Глава немецкого правительства отметила, что современная Германия признаёт сохранившуюся за ней ответственность за преступления нацистов и необходимость сохранять память о произошедшем. В связи с этим ФРГ должна работать ради мира и порядка в мире.

Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам, — добавила она.

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии выставки «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» к 80-й годовщине 22 июня в Карлсхорсте заявил, что война гитлеровской Германии против Советского Союза была кровавым варварством. По его мнению, сохранение памяти о войне нацистской Германии против СССР является обязанностью немцев. В коллективной памяти немцев недостаточно глубоко укоренена память о советских жертвах войны.