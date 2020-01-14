https://static.news.ru/photo/4080362c-36d3-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Конференция по ситуации в Ливии пройдёт 19 января текущего года, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. На мероприятие пригласили: главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, лидера Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа, а также представителей США, России, Великобритании, Турции, Египта, ООН и ЕС.

Политики и дипломаты встретятся в Берлине, сообщает кабмин Германии.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.

Главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация ЛНА во главе с Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.