Конференция по ситуации в Ливии пройдёт 19 января текущего года, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. На мероприятие пригласили: главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, лидера Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа, а также представителей США, России, Великобритании, Турции, Египта, ООН и ЕС.
Политики и дипломаты встретятся в Берлине,
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.
Главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация ЛНА во главе с Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.
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