Меркель: Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным

https://static.news.ru/photo/81f8c224-ed33-11ea-813b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Hayoung Jeon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский политик Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской больнице, стал жертвой нападения, осуществлённого с применением вещества из группы «Новичок». Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Один из ведущих оппозиционных политиков Российской Федерации был отравлен. Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло, — заявила Меркель на пресс-конференции.

По её словам, власти ФРГ проинформировали ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) о случившемся. Кроме того, российский посол был вызван для ознакомления с результатами исследования. Немецкая сторона ожидает, что Кремль выступит с заявлением по этому поводу.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Один из разработчиков отравляющего вещества Владимир Углев назвал маловероятным его применение против Навального. Он пояснил, что в таком случае оппозиционер умер бы через 10 минут после отравления. Кроме того, применение «Новичка» в условиях общепита могло привести к поражению самого отравителя, писал NEWS.ru.