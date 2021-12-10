Меркель напишет автобиографическую книгу

Уйдя в отставку, бывший канцлер Германии Ангела Меркель планирует написать автобиографию. В ней она расскажет о политических решениях. При этом в книге не будет описываться вся её жизнь, а лишь дана своя точка зрения на политические кризисы, произошедшие в период, когда она занимала руководящую должность, сообщила экс-менеджер Меркель Беата Бауманн, передаёт Bild.

Меркель не хочет пересказывать всю свою жизнь. Напротив, бывший канцлер озабочена объяснением своих основных политических решений своими словами и со ссылкой на свой жизненный путь, — передаёт слова экс-менеджера издание.

По словам Бауманн, она и Меркель будут вместе работать над книжным проектом в течение следующих двух-трёх лет. При этом они собираются полностью отказаться от посторонней помощи — не будет других писателей, историков или журналистов, отметила бывший менеджер экс-канцлера.

Бауманн проработала с Меркель почти 30 лет. По её собственным признаниям, она уже выросла из должности офис-менеджера, но останется политическим советником и в будущем.

Ранее стало известно , что экс-канцлер в первый день на пенсии, вопреки прежним обещаниям выспаться, в 08:20 уже вышла из дома и поехала в свой новый офис в бундестаге на улице Унтер ден Линден. Позже она пошла за покупками в супермаркет.

Накануне с экс-канцлером ФРГ по телефону поговорил президент России Владимир Путин. Он поблагодарил её за сотрудничество и отметил её значительный вклад в развитие российско-германских отношений. Путин заверил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.