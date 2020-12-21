Меркель намерена изолировать Европу от Великобритании

https://static.news.ru/photo/60b1fd06-42ce-11eb-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу о временном прекращении авиасообщения с Великобританией, где был выявлен мутировавший штамм коронавируса.

Начиная с полуночи в ночь на 21 декабря воздушное сообщение Германии с Соединённым Королевством временно остановится. Кроме того, поставлен вопрос об изоляции Европы от Британии.

Как сообщает Bild, пока остаётся открытым вопрос с Евротоннелем, проходящим под Ла-Маншем, и с морским транспортом. Но воздушные гавани Германии не будут принимать рейсы из Великобритании как минимум до 6 января.

Немецкое правительство взяло пример с Нидерландов, где уже закрыли воздушные гавани для рейсов из Великобритании. Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан выступил с соответствующим предложением, которое рассмотрел и утвердил бундестаг.

Что касается Нидерландов, то там запрет на въезд граждан Соединённого Королевства действует до 1 января 2021 года, но, скорее всего, будет продлён. Впрочем, несмотря на меры, в Нидерландах также уже были зафиксированы случаи заболевания вирусом, аналогичным британскому. Этот же вирус выявили и в Южно-Африканской Республике.

Более того, Меркель намерена обсудить серьёзность ситуации с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она будет настаивать на том, что Европа должна полностью изолироваться от Великобритании и перекрыть все транспортные пути. Меркель хочет добиться единого решения Евросоюза по этому вопросу. В противном случае, отмечает источник, вероятность распространения нового типа вируса становится крайне высокой.

Накануне, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что новый вирус на 70% заразнее, чем тот, от которого во всём мире сейчас разрабатываются вакцины. Однако, по его словам, пока нельзя утверждать, является ли мутировавший вариант также более опасным.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Франции также рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за распространения в Соединённом Королевстве новой мутации коронавируса. При этом Франция хочет добиться скоординированных действий Европейского союза в этой сфере.