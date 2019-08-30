https://static.news.ru/photo/433781de-cc09-11e9-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Spicker, imago-images.de/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время своей речи в Лейпцигской высшей школе менеджмента дала понять, чем будет заниматься после того, как покинет пост.

Университеты, которые дали мне почётную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером. Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня, — цитирует канцлера РБК .

Ранее News.ru писал, что Меркель заявила о возможности исполнять обязанности канцлера, несмотря на проблемы со здоровьем. Политик выразила надежду, что после ухода в отставку у неё начнётся «совсем другая жизнь». Она добавила, что её полномочия заканчиваются в 2021 году.