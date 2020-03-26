https://static.news.ru/photo/bc38136a-6e92-11ea-9143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то что находится на домашнем карантине, примет участие в виртуальном саммите G20, который созывает Саудовская Аравия из-за пандемии коронавируса.

Канцлер подключится к саммиту. G20 стремится согласовать действия на международном уровне. Пандемия — вирус, который ставит перед серьёзными вызовами население на всех континентах. Нужно друг с другом координировать действия, обсудить, как усилить институты здравоохранения по всему миру, — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, слова которого приводит ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста на COVID-19 оказался отрицательным.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.