https://static.news.ru/photo/b0993828-c9be-11e9-9042-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Ангела Меркель Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил действия стран в формате «нормандской четвёрки». Политики сошлись во мнении, что в ближайшее время необходимо провести встречу с участием представителей всех стран, участвующих в обсуждении.

Наибольшее внимание во время переговоров было уделено ситуации в Донбассе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать Минские соглашения, — передаёт его слова ТАСС .

Он добавил, что немецкий лидер рассказала главе Украины о дискуссии во время саммита «Большой семёрки».

Ранее, как писал News.ru, Меркель одобрила проведение переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По её словам, этот вопрос может решиться «в ближайшие несколько месяцев».