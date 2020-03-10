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Испанское правительство запретило прямое авиасообщение с аэропортами Италии. Мера принята на фоне распространения вируса нового типа на территориях двух европейских стран.

Запрет будет действовать в период с 11 по 25 марта, уточняет El Pais. Ранее NEWS.ru писал, что власти Австрии закрыли въезд в страну из Италии. По словам канцлера Себастьяна Курца,...