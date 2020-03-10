https://static.news.ru/photo/e7bff368-62d5-11ea-b15d-fa163e074e61_660.jpgАнгела МеркельФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 марта приняла в Берлине лидера Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. Стороны обсудили конфликт в Ливии, сообщили в правительстве Германии.
Канцлер подчеркнула, что военного решения этого конфликта не может быть и что по этой причине необходимы прекращение огня и прогресс в политическом процессе, — цитирует Reuters заявление немецкого кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что ливийский маршал посетил Париж с официальным визитом.