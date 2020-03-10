Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 марта приняла в Берлине лидера Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. Стороны обсудили конфликт в Ливии, сообщили в правительстве Германии.

Канцлер подчеркнула, что военного решения этого конфликта не может быть и что по этой причине необходимы прекращение огня и прогресс в политическом процессе, — цитирует Reuters заявление немецкого кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что ливийский маршал посетил Париж с официальным визитом.

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