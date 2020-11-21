Меркель: для борьбы с COVID-19 нужна сплочённость мирового сообщества

https://static.news.ru/photo/883bda54-2c2b-11eb-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Для эффективной борьбы с распространением коронавируса необходима сплочённость международного сообщества, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Если мы по всему миру будем сплочёнными, то тогда сможем победить вирус и преодолеть его последствия, — сказала она.

По её словам, пандемию можно будет победить только глобальными усилиями. Доступ к вакцине должны получить все государства.

Мы нуждаемся в надёжном финансировании, более качественном сотрудничестве и большей независимости [международных институтов], — добавила политик.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 также стала борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема будет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.