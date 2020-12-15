Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин

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Мэрии Парижа предстоит заплатить штраф в размере €90 тысяч за то, что на руководящие должности было назначено почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в ходе выступления в городском совете.

По её словам, провинилась городская администрация в 2018 году, когда на работу было принято 11 (69%) женщин — руководителей управлений и их помощниц и только 5 мужчин. Взыскание связано с нарушением решения властей Франции от 2013 года. Согласно установленной норме, представители одного пола не могут занимать более 60% руководящих должностей.

Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции всё ещё очень большое, — приводит слова Идальго РИА Новости.

Мэр Парижа отметила, что вместе со своими помощницами, управляющими и другими женщинами в администрации «отнесёт чек» на €90 тысяч в Министерство государственной службы.

По данным французских СМИ, несмотря на дисбаланс 2018 года, женщины в столичной мэрии по-прежнему занимают лишь 47% руководящих постов, при этом их зарплата на 6% меньше, чем у коллег-мужчин.

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