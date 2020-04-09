Мэра уволили из юридической фирмы за слова о заслужившем COVID-19 Джонсоне

Мэр британского города Ханор лишилась работы в юридической фирме за комментарий в Facebook. В социальной сети Шейла Окс написала, что премьер страны Борис Джонсон заслужил заражение коронавирусной инфекцией.
Женщина назвала политика одним из худших премьер-министров Великобритании,
Я совершила ошибку, — заявила мэр.
Борис Джонсон с 5 апреля находится в больнице, так как у него не проходили симптомы COVID-19. Постепенно состояние британского премьера улучшается, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен