Мэра уволили из юридической фирмы за слова о заслужившем COVID-19 Джонсоне

https://static.news.ru/photo/2c3ab08c-7a69-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Шейла Окс Фото: AMBER VALLEY BOROUGH COUNCIL

Мэр британского города Ханор лишилась работы в юридической фирме за комментарий в Facebook. В социальной сети Шейла Окс написала, что премьер страны Борис Джонсон заслужил заражение коронавирусной инфекцией.

Женщина назвала политика одним из худших премьер-министров Великобритании, отмечает LBC News. Её ремарки подверглись критике со стороны других пользователей, после чего Окс пришлось извиниться.

Я совершила ошибку, — заявила мэр.

Борис Джонсон с 5 апреля находится в больнице, так как у него не проходили симптомы COVID-19. Постепенно состояние британского премьера улучшается, писал NEWS.ru.