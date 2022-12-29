Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ

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Александр Мамай

Представители службы безопасности Украины обвинили мэра Полтавы Александра Мамая в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, сообщило украинское издание «Страна.ua». По данным СМИ, 15 декабря градоначальник сообщил, что в полтавской общине «будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями».

Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 уголовного кодекса – «несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ, — сообщает издание.

Ранее на Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора. Обвиняемого объявили в розыск. Его фамилия не называется.

По данным прокуратуры, обвиняемый с 2012 по 2014 год был военным прокурором Крыма. В марте 2014 года он перешел на службу в военную прокуратуру Черноморского флота РФ, заняв там должность заместителя прокурора, ему было присвоено звание генерал-майора юстиции России.