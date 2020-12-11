Швейцария ввела санкции против Лукашенко

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Швейцарские власти вслед за Евросоюзом ввели ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны.

Принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко, — говорится в сообщении правительства, которое приводит РИА Новости.

Санкции вступили в силу 11 декабря в 20:00 мск, а в швейцарском кабмине отметили, что таким образом власти страны присоединились к решениям, которые 6 ноября принял Европейский союз. В сообщении правительство Швейцарии пояснило, что лица, против которых введены меры, «предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике».

В стоп-лист, кроме самого Лукашенко, попал и его старший сын Виктор. Помимо них в списке оказались глава президентской администрации Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой «Альфа» Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич и другие силовики.