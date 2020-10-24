Мэра Львова не допустили до голосования из-за паспорта

https://static.news.ru/photo/3feea254-16d7-11eb-a82e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Садовый Фото: city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать на выборах в горсовет из-за того, что пришёл на избирательный участок с загранпаспортом.

Он пояснил, что взял этот документ, поскольку не смог найти дома внутренний паспорт. Однако в избиркоме ему напомнили, что голосовать можно только с украинским паспортом и отказались выдать бюллетень.

Сейчас вернусь домой, буду искать <...> Не знаю, где мы его дели, — цитирует градоначальника радио Sputnik.

Мэр также проигнорировал предостережение не приводить на избирательные участки детей из-за ситуации с коронавирусом. Он взял с собой младшего сына, объяснив, что его не с кем оставить дома.

25 октября Украине проходят выборы в областные, городские, районные и поселковые советы, а также мэров населённых пунктов. Избирательные участки открыты по всей стране за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве полицейские задержали женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования шёл президент Украины Владимир Зеленский с женой. Она вырвалась из-за ограждения и подняла юбку, после чего её схватили стражи порядка. По предварительным данным, нарушительница порядка является сторонницей движения Femen.