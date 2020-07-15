Мэра Киева заподозрили в многомиллионных хищениях

https://static.news.ru/photo/690cffd2-c691-11ea-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: merkieva/facebook.com

Мэр украинской столицы Виталий Кличко может быть причастен к крупным хищениям при строительстве Подольского моста. Факт хищений был выявлен аудиторской службой Украины в ходе проверки расчётов генподрядчика.

Согласно результатам сверки, задействованное в строительстве ООО «Эко-Буд-Трейд», которое контролируется так называемым смотрящим за Киевом Денисом Комарницким, путём завышения объёмов работ при укладке асфальтобетонной смеси присвоило 6,65 млн гривен, сообщает сайт Dubinsky.pro

Отмечается, что к работам по возведению моста привлекались «сплошь подозрительные компании», которые потом фигурировали в различных уголовных делах.

Есть все основания полагать, что в ходе постройки мостового перехода будет ещё один многомиллиардный пример коррупционных схем под предводительством Кличко/Комарницкого и их приспешников, — отмечает ресурс.

Издание также напомнило о схеме хищения бюджетных средств компанией Комарницкого, к которой также может быть причастен киевский мэр. Тогда при ремонте окружной дороги смета была искусственным способом завышена более чем в три раза — до 1,4 млрд гривен.

Подольский мостовой переход сооружается в Киеве через реку Днепр и рукав Десёнка. Состоит из трёх мостов и соединяющих их эстакад. Общая его протяжённость составляет около 7,5 км. Проект его был разработан ещё в 1980-х годах, строительство началось в 1993-м, но из-за отсутствия финансирования было приостановлено. Работы возобновились в конце 2003 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Кличко стал обвиняемым по уголовному делу о государственной измене, расследованием которого занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины. Кроме того, его обвинили в хищении средств. По версии следствия, Кличко и ряд действовавших с ним заодно должностных лиц завышали расходы на реконструкцию. При этом ООО «Северо-Украинский строительный альянс», которому выделялись бюджетные средства, было привлечено к работам через фиктивные тендерные процедуры.