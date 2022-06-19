Мэра Чернигова задержали на въезде в Польшу Мэра Чернигова Атрошенко задержали на въезде в Польшу

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко

На таможенном пропускном пункте «Краковец» при выезде в Польшу был задержан мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Об этом он сообщил сам украинскому изданию «Страна», указав, что у него были все необходимые для пересечения границы документы. При этом представители польской погранслужбы пропустили членов сопровождающей его делегации, добавил градоначальник.

У меня запланирована поездка в город Жешув, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнёрстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации ещё три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне, — сказал Атрошенко.

Мэр отметил, что пограничный инспектор изъяла его документы и посоветовала ему связаться с начальством. Он пообещал оспорить решение в суде.

Атрошенко предположил, что причиной запрета на выезд стал личный конфликт с главой администрации Черниговской области Вячеславом Чаусом, ранее выступившим против визита мэра города на конференцию в Давосе.

Это — блажь соответствующих должностных лиц, которые таким образом самоутверждаются в своём положении, превышают свои служебные полномочия, и очевидно препятствуют моей профессиональной деятельности в интересах Чернигова, а главное — дискредитируют подобными действиями президента, — заключил Атрошенко.

4 апреля мэр Чернигова раскритиковал действия военных и правительства Украины в ходе российской спецоперации. Тогда он призвал «проанализировать хронометраж действий» руководителей силовых ведомств и задаться вопросом, сможет ли администрация президента Украины Владимира Зеленского обеспечить развитие страны.