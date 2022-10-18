Мэр Житомира сообщил об отсутствии света и воды в городе после обстрелов

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Мэр города Житомира Сергей Сухомлин сообщил на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) о том, что после обстрелов Житомира в городе нет света и воды. Информация о пострадавших и повреждениях будет представлена позже.

Утро началось с прилётов по Житомиру. В городе на данный момент нет света и воды, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram-канале о попадании в объект энергообеспечения в Житомире. По его словам, в данный момент на месте работает государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

До этого Telegram-канал «Политика страны» сообщает, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, объявлена воздушная тревога. Утром 18 октября местные СМИ написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями по-прежнему являются объекты энергетической инфраструктуры.

Между тем военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины путём проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».