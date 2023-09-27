Мэр Варшавы охарактеризовал одним словом речь Зеленского о Польше Мэр Варшавы Тшасковский заявил, что Зеленского «понесло» во время речи о Польше

Фото: White House Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского «понесло», когда в своей речи он допустил обвинения в адрес Польши из-за зерновой сделки, заявил вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В беседе с телеканалом Polsat он отметил, что украинский лидер не должен был произносить эти слова.

Дошло до очень печальной ситуации <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов, — сказал Тшасковский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленскому необходимо воздержаться от новых оскорблений в адрес Варшавы. По его словам, страна никогда этого не позволит. Президент республики Анджей Дуда в свою очередь заявил, что огорчен широкой оглаской «двусторонних споров».

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран. При этом Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России.