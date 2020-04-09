Мэр Варшавы обвинил власти Польши в сокрытии данных о жертвах COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c3b8362-7a31-11ea-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Рафал Тшасковский Фото: Tomasz Gzell/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Правительство Польши скрывает истинную информацию о количестве заражённых коронавирусом в стране и жертвах инфекции. Об этом заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Вчера кабмин сообщил о восьми смертельных случаях в Варшаве, в то время как свидетельства о смерти, которые я вижу, показывают, что этих жертв было 32, — сказал градоначальник в интервью телеканалу TVN.

Он добавил, что наблюдает подобные расхождения в цифрах уже не впервые. По словам Тшасковского, заражённых и умерших от коронавируса гораздо больше, чем об этом сообщается официально.

Согласно последним данным, в Польше число заразившихся COVID-19 составляет 5,2 тысячи человек. Из них 159 скончались.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 604 человек, умерли — 74.

Ранее NEWS.ru писал, что польские власти не хотят переносить дату президентских выборов, запланированных на 10 мая, из-за коронавируса. В правительстве отметили, что для этого необходимо вводить в стране чрезвычайное положение. Однако объективной необходимости для установления данного режима нет.