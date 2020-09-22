Мэр украинского города на Библии поклялся в непричастности к коррупции

https://static.news.ru/photo/616f64fe-fcce-11ea-87d4-fa163e074e61_660.jpg Александр Сенкевич Фото: Алевтина Асташкина/facebook.com

Глава Николаева (город на юге Украины) Александр Сенкевич поклялся на Библии, что не имеет отношения к коррупционным схемам с укладкой плитки в населённом пункте. Чиновник достал Священное Писание после вопроса журналиста об авторстве идеи укладки серой плитки в Николаеве.

Градоначальник ответил, что ждал подобного интереса со стороны СМИ и поэтому взял с собой Библию. Далее он положил книгу на стол, пишет портал УНИАН.

Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки. Я никогда не позволял себе использовать своё служебное положение, чтобы свои фирмы или ещё какие-то компании использовать за бюджетные средства. Аминь, — произнёс Сенкевич.

Накануне украинская писательница Лариса Ницой, известная своей радикальной антироссийской риторикой, устроила очередной скандал на острую для неё тему. На этот раз — в магазине. Причиной недовольства стала женщина-кассир, которая заговорила с литератором на русском языке.

Писательница начала настаивать, чтобы с ней говорили исключительно по-украински, потому что русскоязычная речь ассоциируется у неё с «врагами, убившими друзей в Донбассе». Работница магазина, в свою очередь, попыталась объяснить, что она родом из Владивостока и что раньше на Украине люди спокойно общались по-русски.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он записал видеообращение, посвящённое 75-летию Генеральной Ассамблеи ООН, создание которой, по словам украинского лидера, является символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны.