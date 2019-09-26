Глава столицы Эстонии Михаил Кылварт предложил Таллинскому телевидению (TTV) с 1 октября прекратить выходить в эфир. Такую меру он объясняет большими затратами на ресурс.
Содержание телеканала затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились — цитирует Кылварта BNS.
Мэр Таллина пояснил, что в последнее время граждане «проводят всё больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и всё меньше — у экрана телевизора». Городские власти будут проводить информационную политику с учётом этого фактора.
Михаил Кылварт предложил сохранить редакцию телевидения в урезанном виде. По его замыслу, оставшийся коллектив будет заниматься производством городских новостей и передач, а эфирное время закупаться у других каналов.
Кроме этого, глава Таллина предложил сократить бюджет TTV примерно на половину, а освободившиеся средства намерен направить «в сферы образования и социального обеспечения».