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Глава столицы Эстонии Михаил Кылварт предложил Таллинскому телевидению (TTV) с 1 октября прекратить выходить в эфир. Такую меру он объясняет большими затратами на ресурс.

Содержание телеканала затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились — цитирует Кылварта BNS .

Мэр Таллина пояснил, что в последнее время граждане «проводят всё больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и всё меньше — у экрана телевизора». Городские власти будут проводить информационную политику с учётом этого фактора.

Михаил Кылварт предложил сохранить редакцию телевидения в урезанном виде. По его замыслу, оставшийся коллектив будет заниматься производством городских новостей и передач, а эфирное время закупаться у других каналов.

Кроме этого, глава Таллина предложил сократить бюджет TTV примерно на половину, а освободившиеся средства намерен направить «в сферы образования и социального обеспечения».

Как писал News.ru, ранее Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикацией российским МИДом документов о том, что СССР освободил страну от нацистской Германии. В ведомстве отметили, что эта информация является исторически неверной.