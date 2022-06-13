Мэр Святогорска перешел на сторону ДНР Пушилин: мэр Святогорска Бандура согласился возглавить администрацию города после его освобождения

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Денис Пушилин и Владимир Бандура

Мэр Святогорска Владимир Бандура принял предложение главы ДНР Дениса Пушилина возглавить администрацию города после его освобождения союзными войсками, передает ТАСС. По словам руководителя республики, градоначальник был вынужден скрывать свою позицию ради сохранения жизней людей. Он уточнил, что Бандура изначально был сторонником проводимой спецоперации по защите Донбасса.

В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска, — сообщил Пушилин.

Он также отметил, что на сегодняшней день ключевой задачей является возвращение к работе почтовых отделений, школ и лечебных учреждений. В свою очередь Бандура выразил готовность оперативно приступить к своим обязанностям.

Я согласен, готов работать, <...> поднимать Святогорск, — сказал он.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании администрации Красного Лимана. Он также поручил главе города Енакиево представить кандидатуру для назначения на должность руководителя населенного пункта.