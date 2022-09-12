Мэр Святогорска опроверг сообщения о взятии города ВСУ

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Солдаты Вооруженных сил Украины

Город Святогорск в Донецкой Народной Республике остается под контролем союзных сил. Сведения о его взятии украинскими войсками являются фейком, заявил мэр города Владимир Бандура, слова которого приводит ТАСС. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что населенный пункт якобы захвачен ВСУ.

Это фейк, наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем, — сказал Бандура.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выпустил видеообращение, в котором опроверг несколько фейков. В частности, он назвал полной чушью слухи о своей отставке. Он добавил, что также не соответствует действительности информация о том, что украинское военные заняли аэропорт Донецка.

В то же время глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория ЛНР остается под контролем местных властей и Народной милиции республики. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВСУ якобы захватили Лисичанск и Северодонецк. По его словам, это лишь «влажные мечты украинских чиновников».

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала волну фейков о взятых ВСУ городах. В частности, в СМИ распространялись слухи о присутствии украинских военных на территории ЛНР, которые опровергли представители союзных войск.