Мэр Полтавы обратился к Зеленскому после обвинений в разглашении данных Мэр Полтавы Мамай заявил Зеленскому, что не распространял секретные данные

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Мэр Полтавы Александр Мамай записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что не разглашал никаких секретных данных о ВСУ, оно было опубликовано в Telegram-канале градоначальника. По его словам, обвинение выдвинуто за распространение сведений, которые хранились в открытых источниках. Он подчеркнул, что решение привлечь его к ответственности будет громким прецедентом.

Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с обеспечением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта. <...> Если будет принято решение по мне, это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского главы от должности, — сказал Мамай.

При этом руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний заявил, что будет ходатайствовать о заключении Мамая под стражу. Кроме этого, он предлагает отстранить мэра Полтавы от работы на два месяца.

29 декабря представители Службы безопасности Украины обвинили Мамая в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск. По данным СМИ, 15 декабря градоначальник сообщил, что в полтавской общине «будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями».