Мэр Одессы сообщил о пожарах в городе после взрывов

Фото: Albert Koshelyov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько пожаров возникло в Одессе после серии взрывов, заявил мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, в результате инцидента пострадали жилые дома, в частности в них выбило окна.

Утром в понедельник, 14 августа, воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких городах Украины. В частности, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, а также в Николаевской областях. Украинские СМИ сообщали, что взрывы были слышны как минимум в трех городах: в Херсоне, Запорожье и Одессе. Воздушные силы Украины утверждали о якобы летящих в сторону Запорожья ракетах. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

В начале августа сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе иностранных наемников, расположенной в Измаиле. По данным городского подполья, повреждения также получила база ремонта катеров, работавшая по заказу армии Украины.

Кроме того, российские войска нанесли удар и по хранилищу топлива, предназначавшегося для ВСУ. Позднее в Ровенской области также была уничтожена нефтебаза. Глава региональной военной администрации Виталий Коваль подчеркнул, что никто не пострадал.