Мэр Одессы обеспокоился ростом ненависти «ко всему русскому»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью американской газете New York Times выразил обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому». Он также не поддержал идею переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией города.

Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому, — сказал Труханов.

При этом ранее появилась информация, что мэр Одессы выступил с одобрением проекта о переименовании в городе улиц, названия которых связаны с Россией. По его словам, названия 24 улиц города надо перевести на украинский, а ещё 19 переименовать, так как они связаны с советским прошлым. Те же улицы, которым невозможно вернуть исторические названия, должны быть названы в честь людей и событий, «достойных увековечивания». Например, это могут быть «площадь Великобритании» и улица «Героев Мариуполя», считает градоначальник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин следом предложил украинским властям переименовать Киев в Нуланд в рамках новой стратегии переименования улиц в городе. По его словам, такое решение может стать логичным шагом после возможного переименования улицы Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга.