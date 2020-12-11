Мэр Одессы госпитализирован с COVID-19

https://static.news.ru/photo/bdcc7dbc-3bd6-11eb-b3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Одессы Геннадий Труханов был госпитализирован в инфекционную больницу. Ранее у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

По его словам, всё идёт хорошо. Врачи следят за его состоянием.

Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу, — написал Труханов на своей странице в Facebook.

Об уходе на самоизоляцию одесский градоначальник сообщил в среду, 9 декабря. Он также обратился к горожанам с призывом использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения инфекцией.

Геннадий Труханов занимает пост мэр Одессы с 27 мая 2014 года.

Ранее стало известно, что у 61-летнего главы Харькова Геннадия Кернеса полностью отказала вторая почка. Политик подключён к аппарату гемодиализа. Он проходит лечение в Германии. Проблемы со здоровьем у Кернеса подтвердил глава департамента информации и связей с общественностью Харькова Юрий Сидоренко. Он подчеркнул, что чиновник сможет выполнять свои обязанности даже в таком состоянии.

Как сообщал ранее NEWS.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что на сегодняшний день несколько федеральных министров РФ болеют коронавирусом, однако продолжают работать дистанционно. При этом он не уточнил количество заболевших членов правительства.