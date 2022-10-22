Мэр Николаева призвал жителей покинуть город из-за обстрелов

Фото: vk.com/alex.senkevich

Мэр Николаева Александр Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич в видеоинтервью изданию «Суспільне» призвал жителей выехать из города из-за разрушений инфраструктуры. Он также попросил граждан не возвращаться в свои дома до завершения активных боевых действий на территории Украины. Тем, кто решил остаться в Николаеве, градоначальник посоветовал запастись едой и водой.

Напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушение инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное — можем потерять жизнь. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве, — сказал Сенкевич.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что 22 октября почти 1,5 млн абонентов остались без света в шести областях после обстрелов. По его сведениям, отключения произошли в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровненской и Одесской областях.

22 октября администрация Херсонской области призвала жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов ВСУ. Предупреждение также касается подразделений и министерств гражданской администрации.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы. Их переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.