Мэр Мадрида заявил о готовности депортировать украинцев на фронт Пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Мадрида депортировать украинцев

Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду, позвонив ему от имени главы Киева Виталия Кличко. В ходе беседы градоначальник заявил, что в случае необходимости готов депортировать приехавших с Украины беженцев обратно на родину, чтобы те шли на фронт. «Кличко» посетовал на то, что многие мужчины, несмотря на мобилизацию, уехали на Запад, и попросил Мартинеса-Альмейду посодействовать, на что тот согласился.

Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину, — сказал мэр Мадрида.

Кроме того, Мартинес-Альмейда пригласил «Кличко» на предстоящий большой гей-парад и даже согласился провести отдельный гей-парад имени Бандеры.

В июне Вован и Лексус разыграли британскую писательницу Джоан Роулинг и позвонили ей от имени украинского президента Владимира Зеленского. В беседе она ответила на провокационные вопросы о том, может ли заменить «шрам в виде буквы Z» на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец и сделать стрижку, похожую на чуб. Роулинг при этом подчеркнула, что шрам — это просто молния, которая не имеет никакого отношения к символу российской спецоперации.