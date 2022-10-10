Мэр Львова сообщил о прекращении подачи горячей воды в городе Мэр Львова Садовой: подача горячей воды в городе прекращена

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Во Львове прекращена подача горячей воды, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. По его словам, это произошло после остановки городских ТЭЦ из-за взрыва на объекте критической инфраструктуры. Также мэр отмечает, что в городе пропало электричество.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город. Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров, — написал градоначальник.

Украинский оператор железнодорожных перевозок «Укрзализныця» («Укржелдорога») 10 октября сообщил о повреждении контактной сети на Западной Украине. При этом железнодорожные вокзалы страны работают в штатном режиме, находившихся там пассажиров перевели в укрытия.

Уточняется, что составы на маршруты выводят тепловозы. Есть информация о повреждениях железнодорожной инфраструктуры во Львове, в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Харькове и других городах.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве и других городах Украины.