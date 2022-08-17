Мэр Львова призвал горожан запасаться дровами на зиму Мэр Львова Садовой призвал запастись дровами к зиме

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме. По его словам, которые приводит украинское издание «Страна.ua», власти города закупают печи-буржуйки, а гражданам рекомендовано приобретать электрочайники, электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт на случай отключения газа.

Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял, — заявил мэр.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз. По его словам, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб. м ежегодно уже через два года.

До этого советник директора национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у европейских стран в связи с жёстким режимом экономии. Отвечая на вопрос о закупках руководством Украины газа России через посредников из ЕС, Рябчин отметил, что данный газ уже не «является российским», и акцентировал внимание на том, что Киев в любом случае будет вынужден отказаться от европейских энергоресурсов.