Мэр Львова объяснил отсутствие своих сыновей в рядах ВСУ Мэр Львова оправдал отсутствие сыновей в рядах ВСУ учебой за границей

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Мэр Львова Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовой ответил на возмущение соотечественников по поводу того, что его сыновья не служат в ВСУ и не находятся на фронте. В эфире одного из украинских телеканалов градоначальник пояснил, что сначала им необходимо закончить учебу.

Садовой указал, что трое из его пятерых сыновей еще школьники, совершеннолетними являются только Тадей и Иван, которым 19 лет и 21 год соответственно. Градоначальник пояснил, что сейчас они учатся за рубежом, а после завершения образования вернутся на родину и пойдут служить.

Прошу всех быть спокойными: закончат обучение, и все с вами мы будем в армии, — сказал мэр.

Садовой добавил, что его как родителя «крутит внутри» от мысли «разорвать обучение» детей и отправить их на воинскую службу. Он также заверил украинцев, что и сам собирается вступить в ряды ВСУ после того, как закончатся его полномочия на посту мэра.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Москвы отправился в зону проведения спецоперации вместе с тремя сыновьями. Предприниматель рассказал, что сначала повестку в рамках частичной мобилизации получил старший сын, служивший в спецназе. Затем повестка пришла младшему, а средний сын бизнесмена решил последовать примеру братьев в качестве добровольца.