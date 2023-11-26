Мэр Львова бросил вызов Польше Мэр Львова Садовой потребовал от поляков остановить блокаду границы

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Львова Андрей Садовой в Twitter (X) призвал «польских друзей» Украины вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду» границы. По его словам, весь вклад Польши в победу Украины стирается небольшой группой «маргиналов», которые препятствуют поставкам гуманитарных товаров в страну.

Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? — написал Садовой на польском языке.

Он отметил, что Украина второй год «обеспечивает безопасность Европы». По мнению Садового, цена блокады слишком высока.

Ранее заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич выразил обеспокоенность в связи с перебоями поставок топлива на Украину из-за перекрытия границы с Польшей. По его словам, проблема может стать критической для ряда промышленных предприятий. Украинские аграрии могут попытаться компенсировать потери в экспорте через польскую границу, используя альтернативные способы транспортировки, отметил он.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и тем самым перекрыли поставки военных грузов и других критически необходимых товаров. Участники протеста потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.