Мэр Лондона урезал себе зарплату из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ace329bc-b0ab-11ea-b36d-fa163e074e61_660.jpg Садик Хан Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Лондона Садик Хан снизил свою зарплату на 10%. Причиной стало падение доходов из-за коронавируса.

За год политик получает 152 734 фунта стерлингов (около 13,5 млн рублей). В 2020 году эта сумма сократится на 15,3 тысячи фунтов стерлингов (около 1,3 млн рублей). Кроме того, была приостановлена программа повышения зарплат сотрудников городской администрации, передаёт ITV.

COVID-19 оказал разрушительное воздействие на бюджет Лондона, который был в отличной форме до пандемии, — подчеркнул мэр.

Он отметил, что доходы от налогов и бизнеса резко сократились, а компания, которая управляет общественным транспортом, недополучила больше 90% денег, которые зарабатывает обычно. Политик добавил, что не сторонник жёсткой экономии, но сейчас необходимо или принимать такое решение, или урезать численность экстренных служб мегаполиса.

На территории Великобритании выявлено 298 136 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна остаётся на втором месте в Европе (после России) и на пятом месте в мире. За всё время пандемии умерло 41 969 пациентов.

Карантин в Британии был введён 23 марта. Тогда от коронавируса скончались 35 человек. После этого каждый день число погибших не опускалось ниже 50 человек.

Эпидемиолог Имперского колледжа Нил Фергюсон считает, что число случаев заражения могло бы быть в два раза меньше, если бы власти Великобритании ввели карантин на неделю раньше. Медик подчеркнул, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с коронавирусом на основе имеющейся тогда информации о смертности.

NEWS.ru писал, что в Великобритании может быть вторая волна коронавируса. По прогнозам учёных из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний, она будет в 2,5 раза сильней, чем первая.