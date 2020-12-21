Мэр Лондона раскритиковал новые ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb78d672-42b6-11eb-83f2-fa163e074e61_660.jpg Садик Хан Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондонский мэр Садик Хан выступил против решения британского правительства о введении в городе жёстких ограничений из-за распространения коронавируса.

Я опасаюсь, что это (введение новых ограничений. — NEWS.ru) осложнило для людей вроде меня задачу просить население слушать нас, когда мы то и дело меняем нашу позицию, — сказал он журналистам BBC.

Он отметил, что новые меры ударили как по бизнесу, так и по жителям города, которые хотели отпраздновать Рождество со своей семьёй. По его словам, действия властей вызвали у горожан разочарование, отчаяние, мучения и тоску.

В начале декабря кабмин Великобритании объявил о введении трёхуровневой системы ограничений, пришедшей на смену общему локдауну.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Как писал NEWS.ru, британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

При этом во всей Великобритании правила смягчат в период рождественских праздников — с 23 по 27 декабря. В эти дни до трёх семей смогут собраться дома. При этом врачи и эксперты призывают правительство отказаться от праздничных послаблений, писал NEWS.ru.