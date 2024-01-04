Мэр Кишинева подаст в суд на правительство Молдавии Мэр Кишинева Чебан подаст иск к правительству Молдавии из-за давления на горожан

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Кишинева Ион Чебан, который является лидером оппозиционной партии "Народное альтернативное движение «(НАД/MAN), заявил в четверг в своем Telegram-канале, что подает в суд на правительство Молдавии «в связи с финансовым давлением на горожан». Политик упрекнул парламент страны в том, что тот отверг инициативу MAN по поправкам в бюджет на текущий год, направленных на финансовую поддержку жизненно важных для Кишинева секторов: социальной помощи, образования и инфраструктуры.

Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев ($1,3 млрд), а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное, — призвал Чебан.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов заявил, что Молдавия считает Россию главной угрозой своей национальной безопасности. Так он прокомментировал проект новой стратегии нацбезопасности страны, а также решение руководства республики присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.

До этого заместитель главы Гагаузской автономии Виктор Петров резюмировал, что предложенный президентом Молдавии Майей Санду референдум о присоединении к Европейскому союзу является еще одной маркетинговой кампанией главы молдавского государства. Аналитик подчеркнул, что финансирование этой идеи ляжет на обычных граждан республики.