Мэр Киева сообщил о взрывах на востоке города Виталий Кличко заявил о нескольких взрывах на востоке Киева, один человек пострадал

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Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах на объектах инфраструктуры на востоке города. По его данным, они прогремели в Дарницком и Днепровском районах. В результате взрывов пострадал один человек.

В Дарницком и Днепровском районах Киева, расположенных на востоке города, произошло несколько взрывов на объектах инфраструктуры, один человек пострадал, — подчеркнул он.

Мэр столицы отметил, что в результате взрывов жертв нет.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко уточнил, что в результате ударов пострадали объекты «Украинских железных дорог», передает РБК.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении на окраине Киева танков Т-72, поставленных западноевропейскими странами. Также ВКС РФ нанесли удары по бронетехнике, размещенной в корпусах вагонно-ремонтного предприятия.