Мэр Киева сообщил о пожаре в городе после взрыва

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Пожар после взрыва произошел в здании, которое расположено в Голосеевском районе Киева на юго-западе города, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко. По его словам, по предварительной информации, горит многоэтажный дом, машины и станция технического обслуживания. По данным «Страна.ua», из-за сильного ветра пожар усиливается.

Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания, — написал глава города.

До этого Кличко заявил, что после взрывов в украинской столице были повреждены две линии электропередачи. Он подчеркнул, что без света остались некоторые жители на левом берегу Днепра. Согласно информации украинской компании ДТЭК, аварийное отключение электроэнергии коснулось Днепровского района Киева.

Серия взрывов также прогремела в Харькове и Николаеве. Звуки хлопков были слышны и в населенных пунктах Черкасской области. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики звучали сирены воздушной тревоги.

Накануне Минэнерго Украины зафиксировало сбои в работе объекта генерации электроэнергии, расположенного в Днепропетровской области. Также случился пожар на одной из подстанций «Укрэнерго». По данным ведомства, временные нарушения в работе одного из объектов начались из-за взрывов.