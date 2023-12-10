Мэр Киева впал в ступор по время прямого эфира из метро Мэр Киева Кличко впал в ступор в прямом эфире при посещении аварийного метро

Фото: Социальные сети

Виталий Кличко (слева)

Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24» во время посещения вместе с журналистами аварийного тоннеля столичного метро. Прямо на середине предложения глава города замолчал, после чего последовала долгая пауза. При этом Кличко стоял с раскрытым ртом и растерянным взглядом.

Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности, — сказал глава города и замолчал.

Когда пауза затянулась, один из помощников посветил в лицо градоначальнику фонариком. Лишь после этого интервью продолжилось.

Ранее Кличко сообщил, что у него нет президентских амбиций. По его словам, сейчас о таких вещах «думать глупо», поскольку главным на повестке остается вопрос существования Украины. Кроме того, Кличко согласился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который заявил о патовой ситуации на фронте. Украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может, отметил Кличко, после чего подчеркнул, что всецело поддерживает Залужного, пусть тот и подвергся критике со стороны украинских политиков.

Также Кличко резюмировал, что Украина находится на пути к авторитаризму. По его словам, в стране остался один по-настоящему независимый институт власти — органы местного самоуправления, однако и на них оказывается непосильное давление.