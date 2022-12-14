Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Виталий Кличко

Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. На место происшествия направлены спецслужбы.

Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже, — написал Кличко.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. Сообщение депутата появилось в Telegram вскоре после того, как в столице Украины объявили воздушную тревогу. При этом в Киевской городской военной администрации рассказали, что противовоздушная оборона столицы работает против дронов.

До этого воздушная тревога сработала в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины. На онлайн-карте Минцифры страны эти регионы отмечены красным цветом. Жителей просили пройти в укрытия.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Сирены прозвучали в городах республики в 14:43 (15:43 мск). Ранее воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Помимо этого, тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.