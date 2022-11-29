Мэр Ивано-Франковска предупредил о блэкауте на несколько недель Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: блэкаут в городе может продлиться несколько недель

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Отключение света в Ивано-Франковске может продлиться ближайшие несколько недель, сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он также призвал жителей готовиться к худшему сценарию.

Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2–3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать, — сказал Марцинкив.

Ранее Марцинкив заявил, что жителям многоэтажных домов будет лучше выехать на зиму в село. Такой шаг он объяснил тяжелой ситуацией с электроснабжением в областном центре. По мнению Марцинкива, в Ивано-Франковске ситуация с электроснабжением станет только хуже.

Сейчас на Украине порядка 40% потребителей остаются без света. Власти предупреждают, что предстоящей зимой отключать электроэнергию станут без графика и на длительное время.

В свою очередь военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер сообщил, что без помощи западных стран Украина может погрузиться в темноту уже через несколько недель. Он также пояснил, что из-за больших размеров страны, организовать качественную защиту уязвимых объектов на Украине крайне сложно.